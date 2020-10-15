دولي

ألمانيا تُسجل زيادة قياسية في إصابات (كورونا)

ألمانيا تُسجل زيادة قياسية في إصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة بفيروس (كورونا).

حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 6638 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 341223 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية 6294، وسُجل في 28 من آذار/ مارس الماضي، وفقاً للمعهد.

كما كشفت بيانات اليوم الخميس، أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 33 وفاة؛ ليصبح العدد الإجمالي 9710 وفيات.

وفي وقت سابق، حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح البلاد في مواجهة الجائحة.

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