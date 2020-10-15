شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ورعاة الأغنام

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ورعاة الأغنام
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت الزوارق الحربية، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بنيران رشاشاتها، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال مدينة غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بين الصيادين.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه رعاة الأغنام، قرب بوابة موقع (أبو ريدة) شرق بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين ورعاة الأغنام

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