قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين وتعبث بمحتوياتها وتعتقل شابين بسلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، منازل المواطنين في بلدة كفل حارس بمحافظة سلفيت، واعتقلت الشاب يحيى عبد الفتاح محمود الأسعد (20 عاماً).



كما داهمت منزل المواطن عبد السلام محمود مسعود أبو يعقوب وقامت بتكسير أبواب المنزل، وعبثت بمحتوياته وألقتها على الأرض.



وقد غادرت هذه القوات، فجراً، بعد اعتقال الشاب يحيى أبو يعقوب ونقله إلى جهة مجهولة، ومداهمه منزله وبعثرة محتوياته بعد تفتيشه.



كما اعتقلت هذه القوات، الشاب سالم محمد أبو يعقوب، بعد مداهمه منزله، ونقلته إلى جهة مجهولة.