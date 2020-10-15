(كنيست) يناقش اليوم اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تطرح اتفاقية التطبيع الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، قبل ظهر اليوم الخميس، على (كنيست) للمصادقة عليها، وحتى يتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان): إن رئيس الوزراء، سيلقي كلمة أمام (كنيست) يعرض خلالها الاتفاقية، يليه رئيس المعارضة يئير لبيد.



وفي سياق آخر، أكدت (كان) أنه تم ولأول مرة، وفي ثمرة لاتفاقية السلام الموقعة بين تل أبيب والإمارات، حلقت في أجواء إسرائيل مساء أمس، طائرة تابعة لشركة "اتحاد ايرويز" الإماراتية، ساعة كانت في طريقها من ميلانو إلى أبو ظبي.



وقد تلقت الطائرة إذناً لاستخدام المجالين الجويين الإسرائيلي والأردني، مما مكنها من اختصار مدة الرحلة بحوالي الساعة ونصف الساعة، حسب القناة.