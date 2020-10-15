الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بيت لحم.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية، أن الاحتلال اعتقل أنس ماهر جودة، ومعتز نزيه بداونة، وهما من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومحمد عواد عواد (21 عاماً) من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.