دولي

وفيات فيروس (كورونا) عالمياً نحو مليون و97 ألف حالة

وفيات فيروس (كورونا) عالمياً نحو مليون و97 ألف حالة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ نحو مليون و97 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 38 مليوناً و745 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 29 مليوناً و124 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الأربعاء، 381 ألف و466 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 6,083 حالة وفاة، وفق وكالة (وفا).

وبينت الاحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (970 وفاة)، والبرازيل (716 وفاة)، والهند (694 وفاة)، والمكسيك (475 وفاة)، والأرجنتين (349 وفاة).

كما أشارت إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (67,988 إصابة)، وأميركا (59,693 اصابة)، والبرازيل (26,675 إصابة)، وفرنسا (22,591 إصابة)، وبريطانيا (19,724 إصابات).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم بأعلى حصيلة وفيات وبأعلى عدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (221,843 وفاة)، والبرازيل (151,779 وفاة)، والهند (111,311 وفاة)، والمكسيك (84,898 وفاة)، وبريطانيا (43,155 وفاة).

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