الرئيس الجزائري: قضية الصحراء الغربية قضية استعمار

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن قضية الصحراء الغربية قضية استعمار، مشدداً على أنه لا حل للقضية إلا باستفتاء الشعب الصحراوي.



وأوضح تبون، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أنه بالنسبة للجزائر، شعبا وجيشا ومؤسسات، فإن قضية الصحراء الغربية قضية استعمار.



وبيّن خلال زيارة غير معلنة إلى مقر وزارة الدفاع يوم السبت الماضي نشرت خطابها الرئاسة الجزائرية يوم الأربعاء، أن المؤسسات الدولية منذ عام 1975 أكدت أن الاستفتاء ضروري لحل الأزمة، مشدداً على أنه لا حل للقضية دون تقرير مصير الشعب الصحراوي.