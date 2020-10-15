أمريكا توجه دعوة للسعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السعودية على "تطبيع" العلاقات مع إسرائيل أسوة بجارتيها البحرين والإمارات العربية المتحدة.



وقال بومبيو خلال استقباله نظيره السعودي فيصل بن فرحان، إن "اتفاقي التطبيع يساهمان بشكل كبير في أهدافنا المشتركة لتحقيق السلم والأمن الإقليميين"، وفق الخليج (أون لاين).



وذكر بومبيو أنه جرى تناول الاتفاقين بين الدولة العبرية والدولتين الخليجيتين، الموقعين في سبتمبر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره السعودي.



وأضاف: "هذه الدول تعرف جيداً الحاجة إلى التعاون الإقليمي لمواجهة النفوذ الإيراني وتعزيز الازدهار، ونأمل أن تدرس السعودية تطبيع علاقاتها أيضاً".



وأوضح بومبيو أنه بحث مع نظيره السعودي الأمن المشترك وتعزيز التعاون العسكري مع المملكة، مشدداً على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب دعمت أمن وسلامة شركائنا في الخليج كما لم تفعل أي إدارة أخرى.



بدوره قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تتطلع لتعزيز علاقاتها مع واشنطن، وتعزيز استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن قوى الإرهاب تواصل تهديد استقرار المنطقة.



وأضاف بن فرحان أن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديداً كبيراً للمنطقة، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل التصدي لسلوكيات طهران المزعزعة لأمن المنطقة.



وأكد الوزير السعودي أن المملكة ستعزز التعاون الدفاعي والتجاري مع واشنطن.