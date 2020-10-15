شاهد: مطالباً بالإفراج عن والده.. أول ظهور لضحية جريمة الزرقاء بالأردن
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الظهور الأول لضحية جريمة الزرقاء في الأردن، والذي أقدم مجرمين على قطع يديه وفقئ عينيه.
أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الظهور الأول لضحية جريمة الزرقاء في الأردن، والذي أقدم مجرمين على قطع يديه وفقئ عينيه.
وحسب الفيديو، فقد طالب الفتى ذو السادسة عشر بالإفراج عن والده، مؤكداً أن والده سجن ظلماً وأنه بحاجة إلى وجود والده إلى جواره.
وكان مجموعة من المجرمين أقدموا على اختطاف الفتى على خلفية جريمة قتل قديمة وقطعوا يديه وفقئوا عينيه، في جريمة هزت الأردن والعالم العربي.
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