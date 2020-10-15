أجواء خريفية ودرجات حرارة معتدلة في فلسطين حتى الأحد المقبل

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بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-16 25-14 26-15 بيت لحم 26-16 25-14 26-15 رام الله والبيرة 25-15 24-13 25-14 طولكرم 29-19 28-17 28-18 نابلس 28-17 27-15 28-16 قلقيلية 29-19 28-17 28-18 جنين 30-18 29-16 30-17 سلفيت 26-16 25-14 26-15 طوباس 31-19 31-17 31-18 روابي 28-17 27-15 28-16 الخليل 25-15 24-13 25-14 غزه 28-20 27-18 27-19 أريحا 36-23 36-22 36-22 خانيونس 28-20 27-18 27-19 الأغوار الشمالية 34-21 34-20 34-20 رفح 29-19 28-17 28-18

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2020/10/16: يكون الجو خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2020/10/17: يكون الجو خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2020/10/18: يكون الجو خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي