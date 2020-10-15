محافظة غزة: تسجيل 41 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، فجر اليوم الخميس، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة، خلال 24 ساعة الماضية.



وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباح أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، إضافة إلى تعافي 95 حالة جديدة من مصابي بالفيروس.



وأضافت الوزارة: "إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 4285 إصابة منها حالات نشطة حالياً 1737 حالة، متعافون 2522 حالة، ووفيات 26".