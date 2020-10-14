شاهد: عروض عسكرية ضخمة في كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطننظم في كوريا الشمالية، عرض عسكري، بمشاركة الزعيم كيم جونج أون؛ للاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء حزب العمال الحاكم.وظهر في الفيديو، الذي نشرته وسائل إعلام كورية، آلاف الصواريخ والطائرات والدبابات والمدرعات، في رسائل واضحة للعالم، أن كوريا الشمالية، مستمرة في صناعاتها العسكرية.واستعرض الزعيم كيم جونغ أون، صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، يقول محللون: إنه أكبر صاروخ متنقل يعمل بالوقود السائل في أي مكان في العالم، حسبما أفادت وكالة (فرانس برس).