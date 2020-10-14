دولي

شاهد: عروض عسكرية ضخمة في كوريا الشمالية

شاهد: عروض عسكرية ضخمة في كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
نظم في كوريا الشمالية، عرض عسكري، بمشاركة الزعيم كيم جونج أون؛ للاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء حزب العمال الحاكم.

وظهر في الفيديو، الذي نشرته وسائل إعلام كورية، آلاف الصواريخ والطائرات والدبابات والمدرعات، في رسائل واضحة للعالم، أن كوريا الشمالية، مستمرة في صناعاتها العسكرية.

واستعرض الزعيم كيم جونغ أون، صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، يقول محللون: إنه أكبر صاروخ متنقل يعمل بالوقود السائل في أي مكان في العالم، حسبما أفادت وكالة (فرانس برس).


 

أخبار ذات صلة

ميركل: نواجه مرحلة خطيرة من تفشي فيروس (كورونا)

ميركل: نواجه مرحلة خطيرة من تفشي فيروس (كورونا)

الولايات المتحدة: 100 مليون جرعة من لقاح فيروس (كورونا) ستجهز نهاية العام

الولايات المتحدة: 100 مليون جرعة من لقاح فيروس (كورونا) ستجهز نهاية العام

إصابة نجل ترامب بفيروس (كورونا)

إصابة نجل ترامب بفيروس (كورونا)

تسيبي ليفني: نتنياهو يفعل أي شيء ليفلت من المحاكمة

تسيبي ليفني: نتنياهو يفعل أي شيء ليفلت من المحاكمة

فرنسا: فرض حالة الطوارئ الصحية بدءًا من السبت لمواجهة تفشي (كورونا)

فرنسا: فرض حالة الطوارئ الصحية بدءًا من السبت لمواجهة تفشي (كورونا)

&#34;الخارجية الأمريكية&#34;: هناك الكثير من العمل ينتظرنا بمحادثات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية

"الخارجية الأمريكية": هناك الكثير من العمل ينتظرنا بمحادثات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية

سلطات كاراباخ: 555 من قواتنا قتلوا منذ اندلاع الحرب مع أذربيجان

سلطات كاراباخ: 555 من قواتنا قتلوا منذ اندلاع الحرب مع أذربيجان

غانتس: إذا استمر نتنياهو بالتصرف ليس مثل البشر فليتحمل المسؤولية

غانتس: إذا استمر نتنياهو بالتصرف ليس مثل البشر فليتحمل المسؤولية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

سلفيت: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في المحافظة

بيت لحم: قرار بإغلاق مدرستين وشعبة صفية بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مدرستين وشعبة صفية بسبب فيروس (كورونا)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح البنك الوطني قرضاً بقيمة 10 ملايين دولار

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح البنك الوطني قرضاً بقيمة 10 ملايين دولار

اللجنة الوطنية القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية تعقد اجتماعها الدوري

اللجنة الوطنية القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية تعقد اجتماعها الدوري

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تُدين فض الأمن اعتصام الصليب الأحمر برام الله تضامناً مع الأخرس

"المنظمات الأهلية" تُدين فض الأمن اعتصام الصليب الأحمر برام الله تضامناً مع الأخرس

وقفة جماهيرية بغزة لـ&#34;الوحدة العمالية&#34; و&#34;العمل النسائي&#34; دعماً للأسير الأخرس ورفضا للاعتقال الإداري

وقفة جماهيرية بغزة لـ"الوحدة العمالية" و"العمل النسائي" دعماً للأسير الأخرس ورفضا للاعتقال الإداري

الاحتلال يعتقل مقدسياً بعد التنكيل به في البلدة القديمة

الاحتلال يعتقل مقدسياً بعد التنكيل به في البلدة القديمة

منوعات

هل حرم ابن فضل شاكر والده من حضور حفل زفافه؟

هل حرم ابن فضل شاكر والده من حضور حفل زفافه؟

عمرو محمود ياسين يسترجع ذكرياته مع والده: وداعا إلى أن نلتقى

عمرو محمود ياسين يسترجع ذكرياته مع والده: وداعا إلى أن نلتقى

الجمهور يدافع عن لجين عمران في وجه مي العيدان لهذا السبب

الجمهور يدافع عن لجين عمران في وجه مي العيدان لهذا السبب

صورة نادرة من حفل زفاف أحمد زكي وهالة فؤاد بحضور عادل إمام

صورة نادرة من حفل زفاف أحمد زكي وهالة فؤاد بحضور عادل إمام

رد فعل جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس (كورونا)

رد فعل جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس (كورونا)

شمس الكويتية: &#34;لو وحدة تحرشت بزوجي او حبيبي انبسط&#34;

شمس الكويتية: "لو وحدة تحرشت بزوجي او حبيبي انبسط"

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

الموت يُغيب (فتى الشاشة الأول) محمود ياسين بعد صراع مع المرض

الموت يُغيب (فتى الشاشة الأول) محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عربي

بعد ساعات من الإفراج عنها.. السلطات السودانية تُعيد اعتقال زوجة عمر البشير

بعد ساعات من الإفراج عنها.. السلطات السودانية تُعيد اعتقال زوجة عمر البشير

الإفراج عن رهينتين أمريكيتين لدى الحوثيين بوساطة عمانية

الإفراج عن رهينتين أمريكيتين لدى الحوثيين بوساطة عمانية

لأول مرة.. طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الإمارات تُحلق بأجواء إسرائيل

لأول مرة.. طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الإمارات تُحلق بأجواء إسرائيل

الأردن: مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تمثل خرقاً للقانون الدولي

الأردن: مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تمثل خرقاً للقانون الدولي