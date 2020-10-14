ميركل: نواجه مرحلة خطيرة من تفشي فيروس (كورونا)





وتشمل الإجراءات، وضع حد أقصى بواقع عشرة أشخاص للمشاركين في الحفلات الخاصة في هذه المناطق.

رام الله - دنيا الوطنقالت المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء: إن بلادها تواجه مرحلة خطيرة من تفشي (كورونا).يأتي ذلك، في وقت، ذكرت فيه مصادر متطابقة، أن ميركل طالبت اليوم الأربعاء، حكومات الولايات، ببذل جهد مشترك من أجل مكافحة الوباء.وكشفت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ميركل ورؤساء حكومات الولايات، اتفقوا على توسيع نطاق الارتداء الإجباري للكمامة في المدن والمناطق، التي تبدأ فيها معدلات الإصابات بـ (كورونا) من 35 حالة لكل 100 ألف نسمة في سبعة أيام، وفي كل مكان يتقارب فيه الناس على نطاق ضيق أو لمدة طويلة، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيلا).وتم الاتفاق أيضاً، حسب وكالة الأنباء الألمانية، على فرض غلق ليلي، يبدأ الساعة 11 مساءً للمطاعم التي تقع في المناطق التي يتجاوز فيها معدل الإصابات الجديدة الحد التحذيري المحدد بـ 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.