"الخارجية": تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج





وبذلك، يرتفع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية في الخارج، منذ بدء الجائحة، 269 حالة، والإصابات 6470، وفق تقرير للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطن محمد راغب سعيد افتيح (40 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 79 حالة، كما أفاد الفريق بعدم تسجيل أية إصابة جديدة؛ ليبقى عدد الإصابات 3887.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس (كورونا) للمواطن محمد زكريا رشيد صقر (37 عاماً)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 92.



إلى ذلك، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، وفق البيان، بمغادرة خمس دفعات جديدة من الطلبة والمواطنين إلى كل من: مصر، والسعودية، وتركيا، والكويت وفرانكفورت، للالتحاق بدراستهم وأسرهم وأعمالهم.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا)، في صفوف جالياتنا الفلسطينية في أميركا والسعودية.