الولايات المتحدة: 100 مليون جرعة من لقاح فيروس (كورونا) ستجهز نهاية العام

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رام الله - دنيا الوطن

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، اليوم الأربعاء: إن 100 مليون جرعة من لقاح آمن لفيروس (كورونا) ستجهز نهاية العام.



وأضاف في تصريحات لقناة (CBSNews): أن اللقاح سيكون متاحاً لجميع الأميركيين في نيسان/ أبريل 2021.



من ناحية أخرى، أكد فاوتشي، أن فحوصات فيروس (كورونا)، للرئيس دونالد ترمب، أظهرت أنه لم يعد مصاباً.



يشار إلى أن الولايات المتحدة، تحتل المركز الأول في العالم، بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد.



وبلغ إجماعي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، منذ بدء الجائحة، 7704909، بينما توفي 213963.