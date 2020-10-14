إصابة نجل ترامب بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت ميلانيا ترامب، أن نتيجة فحص (كورونا) الجديد، أظهرت إصابة ابنها بارون بالفيروس، بدون أن تظهر عليه أي أعراض.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصيب مطلع هذا الشهر بالفيروس، هو وزوجته ميلانيا، ولكن سرعان ما أعلن أنه تعافى وعاد لممارسة أعماله الرئاسية.



وكانت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم السيدة الأولى في الولايات المتحدة، أكدت آنذاك، عدم إصابة بارون ترامب نجل الرئيس دونالد ترامب بفيروس (كورونا) المستجد.