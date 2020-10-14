سلفيت: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في المحافظة

مقر محافظة سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة سلفيت في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا).



ووفق ما قالته المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس، وهم من "ياسوف" لمخالطين.



وكانت المحافظة، سجلت في وقت سابق اليوم، ثلاث إصابات جديدة، والإصابات الثلاث لمخالطين، اثنان منهم في اسكاكا، وواحدة في "ديراستيا".