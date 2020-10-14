بيت لحم: قرار بإغلاق مدرستين وشعبة صفية بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مدرستين وشعبة صفية، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا).



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مديرية التربية والتعليم، قررت إغلاق مدرستي بنات بيت لحم الثانوية، حتى مساء الأحد، بعد إصابة معلمتين وآذنة، وطالبات بالفيروس، وذكور الصديق الأساسية في قرية حوسان، بعد إصابة ثلاثة طلبة، والصف التاسع في مدرسة ذكور تقوع الثانوية، بعد إصابة طالب.



ويأتي هذا الإجراء؛ لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشاره.