البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح البنك الوطني قرضاً بقيمة 10 ملايين دولار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) البنك الوطني، قرضاً بقيمة 10 ملايين دولار، بهدف إعادة إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، دعماً منه في مواجهة جائحة فيروس (كورونا) وتداعياتها الاقتصادية.



ويدأب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم الاقتصاد الفلسطيني عن طريق إسهاماته بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي في الضفة الغربية، وقطاع غزة.



وجاء هذا التعاون الأخير مع البنك الوطني، كونه أحد أكبر البنوك الفلسطينية، التي تركز على تمويل هذا القطاع، إضافة الى الخدمات المصرفية الأخرى، التي يقدمها، وتخدم قطاعات الأفراد والشركات والقطاع الحكومي.



وسيعمل هذا التمويل كذلك، على تعزيز سيولة القطاع المالي الفلسطيني، إضافة الى توجهات البنك بتوسيع إطار التمويل؛ ليشمل المؤسسات والشركات الفلسطينية الصغيرة ومتوسطة الحجم، بغية توفير السيولة التي أصبحت الحاجة اليها ملحة الآن، من أجل التغلب على الأثر الاقتصادي، الذي خلفته جائحة فيروس (كورونا).



والجدير ذكره، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدأ الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 2017 وحتى الآن، وجرى التوقيع على ستة مشاريع بمبلغ إجمالي يبلغ 22 مليون دولار.