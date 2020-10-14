"المنظمات الأهلية" تُدين فض الأمن اعتصام الصليب الأحمر برام الله تضامناً مع الأخرس





ووفق شهود عيان، فإن قوات معززة من الأجهزة الأمنية، قامت باقتحام المقر، وإجبار الموجودين داخله على المغادرة "بالقوة" والاعتداء على بعض المشاركين، الذي لجؤوا لمنزل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المعتقل في سجون الاحتلال، أحمد سعدات.



وقالت: إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وهي تؤكد على اهمية عمل المؤسسات الدولية المتواجدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبضمنها بعثة الصليب الأحمر الدولي، ودورها في كشف ما يجري من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ونقل ما يجري للمنابر، والمؤسسات الاممية تعرب في ذات الوقت عن قلها الكبير إزاء ما جرى من اقتحام لمقر الصليب الليلة الماضية وتعتبره جزءاً من انتهاك الحريات العامة، وحرية الرأي، والتظاهر السلمي، وحق التجمع المصان بالقانون الاساسي، واحدى المؤشرات الاساسية لتراجع حالة الحريات العامة في الفترة الاخيرة الماضية التي عزا عدد من المراقبين لارتفاعها بشكل ملحوظ بعد انتشار فيروس (كوفيد- 19).



وتطالب الشبكة بالتحلي بأعلى درجات ضبط النفس، وتغليب المصالح العليا على القضايا الثانوية، والعمل من أجل إرساء دعائم المجتمع الديمقراطي التعددي وتوفير المناخات الايجابية لإحراز تقدم في ملف المصالحة، واستعادة الوحدة تميهدا لاجراء الانتخابات البرلمانية، والرئاسية في ظل مبدأ سيادة القانون ووقف التعديات من اي جهة كانت، وبالاساس فان ما جرى الليلة الماضية في الصليب الاحمر يحرف الانظار عن القضية الاساسية التي ينبغي التركيز عليها، وهي قضية الاسير المضرب عن الطعام ماهر الاخرس و تردي الحالة الصحية له والعمل على توفير كل الاسناد له وللاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال، وتجدد تحذيرها من مغبة استغلال قانون الطوارئ لغايات اخرى غير غاية مكافحة (كوفيد- 19).

رام الله - دنيا الوطندانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عملية الاقتحام التي جرت يوم أمس، من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفض الاعتصام التضامني، الذي شرع به عدد من النشطاء بمقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة قبل ثلاثة أيام تضامناً مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم 80 على التوالي ماهر الأخرس.