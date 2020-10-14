بعد ساعات من الإفراج عنها.. السلطات السودانية تُعيد اعتقال زوجة عمر البشير

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وزوجته وداد بابكر

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام سودانية: إن السلطات في الخرطوم، أعادت مساء اليوم الأربعاء، توقيف عقيلة الرئيس المعزول عمر البشير، وداد بابكر، بعد ساعات من الإفراج عنها بكفالة.



ووفق موقع (سودان تربيون) فقد كانت بابكر، غادرت حبسها الثلاثاء، بكفالة بعد اعتقالها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على ذمة بلاغات تتعلق بمخالفات مالية، وتجاوزات في منظمة "سند" الخيرية التي تمتلكها، علاوة على التحقيق معها بشأن امتلاك أراض سكنية، وعقارات، وحسابات بنكية.



وأوضح الموقع، أن مجموعة من الأشخاص قالوا: إنهم يمثلون لجنة إزالة التمكين، وصلوا حيث تقيم وداد بابكر، واقتادوها للحبس من جديد، بحجة مواجهتها بلاغات تستلزم التحقيق.



وأشار إلى أن عقيلة البشير، بدت واضحة الإعياء خلال اقتيادها وأن وضعها الصحي، يستلزم إخضاعها لعناية من نوع خاص، بسبب تعقيدات مرضية وصفتها بالحرجة.



وأخضعت وداد للتحقيق مراراً بواسطة نيابة "الثراء الحرام والمشبوه" قبل أن تتعرض لوعكة صحية، اضطرت معها السلطات لنقلها إلى إحدى المشافي الخاصة بالخرطوم بحري، حيث تبين معاناتها من "فشل كلوي"، علاوة على مشاكل صحية أخرى.