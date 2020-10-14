الولايات المتحدة: نشكر السعودية على دورها في إنجاح اتفاقات "التطبيع الإبراهيمية"

اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن شكره للرياض، على ما قدمته في سبيل "إنجاح الاتفاقات الإبراهيمية"، في إشارة إلى اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.



ووفق وكالة (الأناضول) فقد جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده بومبيو، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، مع انطلاق الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية، بواشنطن.



إلى ذلك، دعا بومبيو السعودية إلى إحداث إصلاحات بملف حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير، مضيفاً: "طالبنا السعودية بإجراء إصلاحات في ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حرية التعبير والنشاط السلمي".



وأوضح بومبيو، أنه ناقش ونظيره السعودي قضايا الأمن الإقليمي، مضيفاً أنه لا يخفى على أحد أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار، يهدد أمن السعودية، ويعطل التجارة العالمية.



وأضاف: "أكدنا التزامنا بمواجهة أنشطة إيران الخبيثة، والتهديد الذي تشكله على أمن المنطقة وازدهارها".



وتابع: "الولايات المتحدة، تدعم مبيعات الأسلحة إلى السعودية لحماية مواطنيهاـ والقوى العاملة الأمريكية".



بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، في المؤتمر، إن بلاده تتطلع إلى توسيع العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المؤسسي بينهما، كذلك رفع مستوى شراكتيهما.



وأضاف أن اجتماع اليوم، يأتي في وقت مهم جداً، لافتاً إلى أن الشراكة القوية بين البلدين، أساسية في مواجهة قوى التطرف والإرهاب التي تهدد أمننا وازدهارنا.