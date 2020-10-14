تسيبي ليفني: نتنياهو يفعل أي شيء ليفلت من المحاكمة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني

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رام الله - دنيا الوطن

دافعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني عن النائب العام أفيحاي ماندلبليت، منتقدة سلوك عضو (كنيست) ميكي زوهار.



وبحسب القناة السابعة، قالت ليفني: "لا يمكن تصور التهديدات المباشرة للنائب العام، نتنياهو يريد أن يفلت من المحاكمة، والفساد الذي يعاني منه".



وأضافت: "هذه محاولة لبث الرعب والخوف لإنقاذ نتنياهو من المحاكمة، وفي طريقه لتدمير النظام برمته، والإضرار بثقة الجمهور فيه"، معتبرة أنه نتيجة ذلك، فإن إسرائيل لن تكون ديمقراطية.