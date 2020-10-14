تسيبي ليفني: نتنياهو يفعل أي شيء ليفلت من المحاكمة
رام الله - دنيا الوطن
دافعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني عن النائب العام أفيحاي ماندلبليت، منتقدة سلوك عضو (كنيست) ميكي زوهار.
وبحسب القناة السابعة، قالت ليفني: "لا يمكن تصور التهديدات المباشرة للنائب العام، نتنياهو يريد أن يفلت من المحاكمة، والفساد الذي يعاني منه".
وأضافت: "هذه محاولة لبث الرعب والخوف لإنقاذ نتنياهو من المحاكمة، وفي طريقه لتدمير النظام برمته، والإضرار بثقة الجمهور فيه"، معتبرة أنه نتيجة ذلك، فإن إسرائيل لن تكون ديمقراطية.
دافعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني عن النائب العام أفيحاي ماندلبليت، منتقدة سلوك عضو (كنيست) ميكي زوهار.
وبحسب القناة السابعة، قالت ليفني: "لا يمكن تصور التهديدات المباشرة للنائب العام، نتنياهو يريد أن يفلت من المحاكمة، والفساد الذي يعاني منه".
وأضافت: "هذه محاولة لبث الرعب والخوف لإنقاذ نتنياهو من المحاكمة، وفي طريقه لتدمير النظام برمته، والإضرار بثقة الجمهور فيه"، معتبرة أنه نتيجة ذلك، فإن إسرائيل لن تكون ديمقراطية.
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