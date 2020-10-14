الاحتلال يعتقل مقدسياً بعد التنكيل به في البلدة القديمة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مواطناً مقدسياً بعد الاعتداء عليه، والتنكيل به في البلدة القديمة.



ووثقت مشاهد مصورة، لحظة اعتداء جنود الاحتلال على الشاب المقدسي، داوود قطينة بالضرب المبرح والتنكيل، قرب باب المجلس، قبل اعتقاله ونقله إلى أحد مراكز التحقيق.



وتشهد مدينة القدس المحتلة، إغلاقاً شاملاً، بدأ منذ أسابيع بحجة الأعياد اليهودية، وتفشي وباء (كورونا).



ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



وشهدت مدينة القدس، تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.