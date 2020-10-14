الولايات المتحدة تُمهل السودان 24 ساعة لإعلان تطبيعها مع إسرائيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر حكومية سودانية: إن الإدارة الأميركية، أمهلت الحكومة الانتقالية في السودان 24 ساعة، لإتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل.



ووفق موقع (العربية. نت)، فقد نقل عن تقارير سودانية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أنذرت الخرطوم، بأن أمامها 24 ساعة؛ للإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل، مبينًا أن الساعات القليلة، ستكون حاسمة لهذه المسألة.



والشهر الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه عقد اجتماعاً ثلاثياً في أبو ظبي بين مسؤولين أميركيين وإماراتيين وسودانيين بشأن اتفاقية تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.



وبحسب موقع (واللا)، فإن السودان اشترط مقابل التطبيع مع إسرائيل الحصول على مساعدات اقتصادية، أولها منحة فورية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار إضافة، إلى شطب اسمه عن قائمة الإرهاب.