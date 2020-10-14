دعيا له بالشفاء العاجل.. عريقات يتلقى رسالة من وزيري الخارجية القطري والعماني

صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رسالة من نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، تقدم خلالها بأحر التعازي بوفاة ابن شقيقته، المرحوم خالد عريقات عن عمر ناهز (57 عاماً).



وتمنى آل ثاني، لعريقات الشفاء التام والصحة والسلامة، وأن يتجاوز الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، بأسرع وقت.



وتقدم عريقات بجزيل شكره وامتنانه للشيخ عبد الرحمن آل ثاني على تعازيه الصادقة، راجياً العلي القدير الازدهار ودوام التقدم لدولة قطر، والشعب القطري الشقيق.



كما تلقى عريقات، رسالة من بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني، تقدم فيها بأحر التعازي بوفاة ابن شقيقته المرحوم خالد عريقات.



كما ودعا وزير الخارجية بالشفاء العاجل والتام للدكتور عريقات، جراء إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، وبالعودة السريعة لمواصلة مهامه الوطنية.



وتقدم عريقات بعظيم الامتنان وجزيل الشكر لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، داعياً العلي القدير، بدوام التقدم والرقي والأمن والاستقرار لسلطنة عمان.