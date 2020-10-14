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شؤون فلسطينية

بعد أيام من هجومه على السلطة.. الأمير بندر بن سلطان يُرسل برقية لعريقات

بعد أيام من هجومه على السلطة.. الأمير بندر بن سلطان يُرسل برقية لعريقات
الأمير بندر بن سلطان
رام الله - دنيا الوطن
بعد عدة أيام من هجومه الكبير على القيادة، والسلطة الفلسطينية، أرسل الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، برقية تعزية للدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بوفاة ابن شقيقته، المرحوم خالد عريقات.

وكما وتمنى الأمير بندر، السلامة لعريقات والشفاء العاجل، لإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، داعياً الله عز وجل، أن يذهب البأس، وأن يشفيه، ويمده بالصحة والعافية.

من جانبه، تقدم د. عريقات، بجزيل الشكر للأمير بندر على حسن العزاء بوفاة ابن شقيقته، وكذلك عميق الامتنان لدعواته بالشفاء من فيروس (كورونا).

وكان الأمير بندر بن سلطان، شن هجوماً كبيراً قبل عدة أيام، على السلطة الفلسطينية، على خلفية رفضها لاتفاقية السلام الإسرائيلية الإماراتية.

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