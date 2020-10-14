عدد من الأسرى يشرعون بخطوات تصعيدية تضامناً مع المعزولين خرواط والجاغوب والقواسمي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء: إن عدداً من أسرى فتح والجبهة الشعبية في عدد من معتقلات الاحتلال، سيشرعون بخطوات تصعيدية، ضد إدارة السجون الإسرائيلية، مطالبين بإنهاء عزل كل من الأسرى: عمر خرواط، ووائل الجاغوب، وحاتم القواسمي.



وبينت الهيئة، أن الخطوات، ستبدأ غداً الخميس، بدخول اكثر من 50 أسيراً إضراباً مفتوحاً عن الطعام في عدة معتقلات، ستتبعها دفعات لاحقة بشكل تدريجي، حيث تأتي هذه الخطوة بعد فشل جميع جلسات الحوار في إنهاء عزل الأسرى الثلاثة.



يذكر، أن سلطات الاحتلال، تواصل عزل كل من الأسرى عمر خرواط، وحاتم القواسمي، ووائل الجاغوب، منذ عدة أشهر، بظروف اعتقالية وحياتيه صعبة وقاسية، وتمنعهم من الزيارات أو التواصل مع العالم الخارجي.