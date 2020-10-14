قلقيلية: قرار بتعليق الدوام بالمدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات التعليمية ببلدة جيوس

قرر اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، اليوم الأربعاء، تعليق الدوام بالمدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات التعليمية ببلدة جيوس.





وأضاف: أن ذلك لتمكين الطب الوقائي من تتبع الخارطة الوبائية وأخذ الفحوصات اللازمة وانتظار نتائج الفحوصات.



ويستمر هذا التعليق حتى صباح يوم الأحد المقبل، متوجهاً إلى الأهل في المحافظة بضرورة التقيد بالتعليمات وعدم إقامة الاحتفالات والأعراس والتجمعات أو المشاركة فيها، مؤكدا "أننا سنتعامل مع المخالفين بالقانون".



رام الله - دنيا الوطنوقال في بيان صدر عن مكتبه مساء اليوم، نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، بخصوص الحالة الوبائية في بلدة جيوس، إنه نظرا لارتفاع عدد الاصابات في بلدة جيوس وظهور عدد من الاصابات بين الطلبة، وعدد آخر لمخالطين، فقد قررنا تعليق الدوام في المدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات التعليمية.