عاجل

  • العربية: الولايات المتحدة تمهل السودان 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل

شؤون فلسطينية

دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية تدعو لرفض المواقف الإسرائيلية بشأن "تغيير المناهج"

دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية تدعو لرفض المواقف الإسرائيلية بشأن "تغيير المناهج"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن استغرابها من الكلام المنسوب للمفوض العام للوكالة نقلا عن الصحافة الإسرائيلية بـ "أنه سيفحص إن كان في الكتب والخطط المدرسية لـ (أونروا) محتوى تحريضي ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وتأتي تصريحات المفوض العام بعد تصريحات للمندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اتهم فيها وكالة الغوث بأنها "تضم بنية للإرهاب في مقراتها، وتعليم ذات محتوى تحريضي، إلى جانب رفضها دمج اللاجئين في السلطة وفي الدول العربية، وهي تعمل على استمرارية الصراع، وليس لها الحق في الوجود".

وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة: إن مناهج (أونروا) خضعت لأكثر من دراسة من قبل عدد من منظمات الامم المتحدة خاصة الاونيسكو وعقدت عدة مؤتمرات لهذه الغاية كان اهمها منتدى عمان في الفترة من 23 إلى 25 تشرين ثاني/نوفمبر 2016، وخلصت هذه الدرسات والمؤتمرات الى ان منهاج (أونروا) التعليمي أعد استنادا الى مناهج السلطة الفلسطينية والدول العربية المضيفة، وقد تم تطويره ليعكس قيم الأمم المتحدة ويدعم تطوير الكفايات والمهارات الأساسية لدى الطلاب وبالتالي فهو "خالي من أي تحريض، ويكرّس لدى الطلبة حب العلم والحياة والإبداع، لا كما يدعى الاحتلال الإسرائيلي أنها محرضة".

وتعتبر "دائرة وكالة الغوث" أن المواقف الإسرائيلية ليست بجديدة وقد سبق للمسؤولين الإسرائيلين وان تحدثوا عنها في السابق (في اعوام 2016، 2017، 2018، 2019 وفي عام 2020) ليس فقط ضد الاونروا ومناهجها بل ايضا ضد مناهج التعليم في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزه. وهي اتهامات كاذبة وتحريضية تهدف الى تشويه صورة وكالة الغوث، بعد ان فشلت جميع الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة واسرائيل في هذا الاطار سواء باتهام (أونروا) ومسؤوليها بالفساد او انها تحرض على العنف وغير ذلك من اتهامات مفبركة، لهدف واحد اشار اليه المندوب الاسرائيلي في نفس التصريح بأن "(أونروا) تعرف بنفسها من هو اللاجئ الفلسطيني وتضخم الأعداد، وهي في الواقع تعالج بالفعل قضايا الجيل الخامس من أحفاد اللاجئين". وهو نفس الموقف الذي كان عبر عنه رئيس وزراء العدو حين دعا الى انهاء خدمات وكالة الغوث ونقل خدماتها الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" المفوض العام لوكالة الغوث والدول المانحة الى رفض وادانة المواقف الاسرائيلية التي ليس لها وظيفة الا الاساءة والتشهير بوكالة الغوث امام المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف مساهماتها المالية وجعل الوكالة اسما بلا مضمون، بعد ان ان فشلت المساعي الامريكية والاسرائيلية العام الماضي في ضرب الوكالة سياسيا حين جددت الجمعية العامة للامم المتحدة تفويضها لوكالة الغوث لثلاث سنوات قادمة، رغم كل اشكال الترغيب والترهيب اللذين مارستهما على اعضاء الجمعية العامة..

كما دعت الدائرة الدول المانحة إلى عدم الاهتمام بالمواقف الاسرائيلية التي بات الهدف منها واضحا وجليا وهو ضرب وكالة الغوث كونها احد مرتكزات حق العودة، وذلك في إطار تطبيقات صفقة القرن المرفوضة من جميع دول العالم بما فيها الامم المتحدة، خاصة أن ما تقصده اسرئيل ومسؤوليها من تعابير "تغيير المناهج" هو كل ما له علاقة بالقضية الفلسطينية بمختلف عناوينها خاصة المناهج والكتب والموضوعات ذات العلاقة بالهوية الوطنية الفلسطينية وبثوابت الصراع مع إسرائيل كدولة محتلة، داعية الهيئات الفلسطينية المعنية على مستوى السلطة والمنظمة وعلى مستوى اتحاد موظفي وعاملي وكالة الغوث الى التنبه والحذر من اية مساعي للعبث بوكالة الغوث سواء على مستوى المناهج او على مستوى الخدمات.

أخبار ذات صلة

دعيا له بالشفاء العاجل.. عريقات يتلقى رسالة من وزيري الخارجية القطري والعماني

دعيا له بالشفاء العاجل.. عريقات يتلقى رسالة من وزيري الخارجية القطري والعماني

بعد أيام من هجومه على السلطة.. الأمير بندر بن سلطان يُرسل برقية لعريقات

بعد أيام من هجومه على السلطة.. الأمير بندر بن سلطان يُرسل برقية لعريقات

فعاليات في الضفة الغربية وأراضي عام 48 دعماً للأسير ماهر الأخرس

فعاليات في الضفة الغربية وأراضي عام 48 دعماً للأسير ماهر الأخرس

عدد من الأسرى يشرعون بخطوات تصعيدية تضامناً مع المعزولين خرواط والجاغوب والقواسمي

عدد من الأسرى يشرعون بخطوات تصعيدية تضامناً مع المعزولين خرواط والجاغوب والقواسمي

قلقيلية: قرار بتعليق الدوام بالمدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات التعليمية ببلدة جيوس

قلقيلية: قرار بتعليق الدوام بالمدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات التعليمية ببلدة جيوس

الأطر النقابية بنقابة أطباء فلسطين بالمحافظات الجنوبية تتوافق على تشكيل مجلس نقابي موقت

الأطر النقابية بنقابة أطباء فلسطين بالمحافظات الجنوبية تتوافق على تشكيل مجلس نقابي موقت

أكد استعداده لدعمها.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإجراء الانتخابات

أكد استعداده لدعمها.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإجراء الانتخابات

مجلس العلاقات: استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن حل أزمة (أونروا) سيؤدي لعواقب وخيمة

مجلس العلاقات: استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن حل أزمة (أونروا) سيؤدي لعواقب وخيمة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

دعيا له بالشفاء العاجل.. عريقات يتلقى رسالة من وزيري الخارجية القطري والعماني

دعيا له بالشفاء العاجل.. عريقات يتلقى رسالة من وزيري الخارجية القطري والعماني

فعاليات في الضفة الغربية وأراضي عام 48 دعماً للأسير ماهر الأخرس

فعاليات في الضفة الغربية وأراضي عام 48 دعماً للأسير ماهر الأخرس

قلقيلية: قرار بتعليق الدوام بالمدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات التعليمية ببلدة جيوس

قلقيلية: قرار بتعليق الدوام بالمدارس ورياض الأطفال وكافة المؤسسات التعليمية ببلدة جيوس

دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية تدعو لرفض المواقف الإسرائيلية بشأن &#34;تغيير المناهج&#34;

دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية تدعو لرفض المواقف الإسرائيلية بشأن "تغيير المناهج"

الأطر النقابية بنقابة أطباء فلسطين بالمحافظات الجنوبية تتوافق على تشكيل مجلس نقابي موقت

الأطر النقابية بنقابة أطباء فلسطين بالمحافظات الجنوبية تتوافق على تشكيل مجلس نقابي موقت

أكد استعداده لدعمها.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإجراء الانتخابات

أكد استعداده لدعمها.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإجراء الانتخابات

&#34;الضمير&#34; تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق بظروف وملابسات اختطاف ثلاثة مواطنين والاعتداء عليهم بخانيونس

"الضمير" تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق بظروف وملابسات اختطاف ثلاثة مواطنين والاعتداء عليهم بخانيونس

النيابة العامة بغزة: فتح تحقيق بـ 470 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة: فتح تحقيق بـ 470 قضية على مستوى محافظات القطاع

منوعات

هل حرم ابن فضل شاكر والده من حضور حفل زفافه؟

هل حرم ابن فضل شاكر والده من حضور حفل زفافه؟

عمرو محمود ياسين يسترجع ذكرياته مع والده: وداعا إلى أن نلتقى

عمرو محمود ياسين يسترجع ذكرياته مع والده: وداعا إلى أن نلتقى

الجمهور يدافع عن لجين عمران في وجه مي العيدان لهذا السبب

الجمهور يدافع عن لجين عمران في وجه مي العيدان لهذا السبب

صورة نادرة من حفل زفاف أحمد زكي وهالة فؤاد بحضور عادل إمام

صورة نادرة من حفل زفاف أحمد زكي وهالة فؤاد بحضور عادل إمام

رد فعل جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس (كورونا)

رد فعل جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس (كورونا)

شمس الكويتية: &#34;لو وحدة تحرشت بزوجي او حبيبي انبسط&#34;

شمس الكويتية: "لو وحدة تحرشت بزوجي او حبيبي انبسط"

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

الموت يُغيب (فتى الشاشة الأول) محمود ياسين بعد صراع مع المرض

الموت يُغيب (فتى الشاشة الأول) محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عربي

الإفراج عن رهينتين أمريكيتين لدى الحوثيين بوساطة عمانية

الإفراج عن رهينتين أمريكيتين لدى الحوثيين بوساطة عمانية

الأردن: مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تمثل خرقاً للقانون الدولي

الأردن: مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تمثل خرقاً للقانون الدولي

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بوفيات وإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بوفيات وإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

ترامب: أنا محصن من (كورونا) وأريد تقبيل الرجال والنساء

ترامب: أنا محصن من (كورونا) وأريد تقبيل الرجال والنساء