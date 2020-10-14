فرنسا: فرض حالة الطوارئ الصحية بدءًا من السبت لمواجهة تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أقرت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ الصحية بدءاً من 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بكامل البلاد لمواجهة استفحال وباء (كورونا).



وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، فرض حظر تجول ليلي لمدة شهر في باريس ومدن أخرى لمواجهة انتشار الفيروس.



وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء، 16 ألف إصابة جديدة، خلال 24 ساعة.