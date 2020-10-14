"الخارجية الأمريكية": هناك الكثير من العمل ينتظرنا بمحادثات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس: إن "هناك الكثير من العمل ينتظرنا في محادثات ترسيم الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية".



وأعرب في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية، عن أمله بنجاح المحادثات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.



وعقدت صباح اليوم الأربعاء، الجولة الأولى من محادثات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان، تهدف إلى معالجة نزاع طويل الأمد حول حدودهما البحرية.



وتهدف المفاوضات إلى التوصل لاتفاق يمهد الطريق للاستفادة من منطقة يُعتقد أن بها حقول غاز ضخمة، ويمكن أن يوفر هذا مصدر دخل يحتاجه لبنان الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبيرة.



ويصر الطرفان على أن المحادثات ليست علامة على أي تطبيع للعلاقات، لكن الاتفاق سيسمح لهم باستغلال حقول الغاز الطبيعي المربحة تحت البحر الأبيض المتوسط.