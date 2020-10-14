الإفراج عن رهينتين أمريكيتين لدى الحوثيين بوساطة عمانية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت سلطنة عمان، نجاح مساعيها في الإفراج عن رهينتين أمريكيتين لدى الحوثيين عقب التواصل مع المسؤولين في صنعاء، ونقلهما إلى السلطنة، على متن طائرة سلاح الجو العماني.



وأوضحت مصادر عمانية، أن المبادرة جاءت تمثيلا لأوامر السلطان هيثم بن طارق، للمساعدة في الإفراج عن الرهائن الأمريكية، واستكمالا للمساعي الإنسانية للسلطنة.



ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال)، عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين، أن "الرهينتين الأمريكيتين بالإضافة إلى رفات ثالث، تم الإفراج عنهم كجزء من صفقة تدعمها الولايات المتحدة للإفراج عن 200 عنصر من الموالين للحوثيين".



وأضافت نقلا عن كاش باتيل، نائب مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "تم الإفراج عن عاملة الإغاثة ساندرا لولي، والتي احتجزت لمدة 3 سنوات، ورجل الأعمال ميكائيل جيدادا، المحتجز لمدة عام تقريبا، وكذلك جثة بلال فطين، كجزء من الصفقة".