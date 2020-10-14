أكد استعداده لدعمها.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإجراء الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

ناقش ممثل الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، آفاق الانتخابات الفلسطينية، وعدداً من المشاريع الجارية الممولة من الاتحاد الأوروبي، لدعم لجنة الانتخابات المركزية.



وجدد ممثل الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للاتحاد دعوته لإجراء الانتخابات، وأكد الاستعداد لدعم هذه العملية بمجرد صدور مرسوم رئاسي يحدد موعدًا لها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).