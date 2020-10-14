"الضمير" تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق بظروف وملابسات اختطاف ثلاثة مواطنين والاعتداء عليهم بخانيونس





وتبين بعد ذلك أنهم تعرضوا للضرب أدي إلى إصابتهم بكسور عديدة في أنحاء الجسم وتم نقلهم إلي مشفى ناصر الطبي .



وإذ تعبر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن استهجانها الشديد لهذه الحادثة، وإذ تعتبرها تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي ولأمن وسلامة المواطنين في قطاع غزة، فإنها تطالب الجهات التنفيذية والقضائية المختصة وبشكل خاص النائب العام بفتح تحقيق جدي في هذا الحادث، ونشر نتائج التحقيقات على الملأ.



وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إنها تتابع ما وقع من اعتداء مجموعة مسلحة على المصلين في مسجد "الأنصار" شرق خانيونس، أثناء صلاة فجر اليوم الأربعاء.



وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "فتحت الأجهزة المختصة تحقيقاً في الحادث، ونؤكد ألّا أحد فوق القانون، وأنها لن تسمح بتهديد أمن واستقرار المواطنين".



وتابعت الوزارة: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين".



رام الله - دنيا الوطنقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إنها تنظر بقلق شديد للحوادث المتصاعدة بقطاع غزة، والتي تندرج في إطار حالة فوضي السلاح، حيث أقدم مجهولون فجر اليوم الأربعاء، بخطف ثلاثة مواطنين والاعتداء عليهم أثناء صلاة الفجر في مدينة خانيونس.وقالت المؤسسة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه حسب المعلومات المتوفرة لدي "الضمير"، ومتابعات البحث الميداني فإنه عند حوالي الساعة الخامسة والنصف فجراً وأثناء صلاة الفجر وفي الركعة الثانية اقتحمت مجموعة من المسلحين والملثمين، وعددهم 15 فرداً، مسجد الأنصار شرق بني سهيلا في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وتحت إطلاق نار كثيف تم اقتحام المسجد وافساد الصلاة وخطف ثلاث من المصلين وهم : المواطن عمار رأفت خليل أبو العلا (36 عاماً)، وشقيقه محمد رأفت خليل أبو العلا 38 عاما ، بالإضافة إلى المواطن كمال سالم البريم (39 عاما) وهو احد المصلين أثناء منعه للمسلحين من خطف الشقيقين، وتم الافراج عنهم في ساعات الصباح.