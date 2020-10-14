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شؤون فلسطينية

النيابة العامة بغزة: فتح تحقيق بـ 470 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة: فتح تحقيق بـ 470 قضية على مستوى محافظات القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة بغزة، إنها قامت بفتح تحقيق بـ 470 قضية، على مستوى محافظات القطاع.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

ومن بين القضايا، ثماني قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، و44 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي.

ومن بين القضايا أيضا، 418 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 81 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.

واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام، بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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