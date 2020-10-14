الخليل: لجان السلامة العامة تخالف 10 منشآت وتوجه التنبيه لـ سبع أخرى
رام الله - دنيا الوطن
أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات الى أن، لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأربعاء، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.
أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات الى أن، لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأربعاء، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.
وتم زيارة ومتابعة 211 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 194 منها بشروط السلامة العامة.
كما خالفت اللجان عشر منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ سبع منشآت غير ملتزمة.
وتم زيارة ومتابعة 211 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 194 منها بشروط السلامة العامة.
كما خالفت اللجان عشر منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ سبع منشآت غير ملتزمة.
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