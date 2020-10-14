لأول مرة.. طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الإمارات تحلق بأجواء إسرائيل













رام الله - دنيا الوطنحلقت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، في أجواء إسرائيل، وذلك لأول مرة.وكانت الطائرة في طريقها من ميلان بإيطاليا، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، صوت الاتصال الودي الذي جرى بين ربان الطائرة وبرج المراقبة الجوية الإسرائيلي.يأتي ذلك بعد نحو شهر ونصف من اتفاق سلام إماراتي إسرائيلي، برعاية أمريكية، تم توقيعه في البيت الأبيض.