جنين: 55 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





ومن بين الإصابات، 24 إصابة في مدينة جنين، 12 إصابة في يعبد، ثلاث إصابات في مخيم جنين، ثلاث إصابات في عنزة.



كما سجلت المحافظة، 22 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 384 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 13 حالة تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 12 منذ بدء الجائحة.

رام الله - دنيا الوطن