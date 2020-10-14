مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون المعمرة غرب بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قطع مستوطنون اليوم الأربعاء، مئات أشجار الزيتون المعمرة في أراضي قرية الجبعة غرب بيت لحم.



وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، بأن المستوطنين استخدموا المناشير لتقطيع 300 شجرة في المنطقة الشمالية للقرية تعود للمواطن خالد ناجي مشاعلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر أن المستوطنين قاموا قبل أيام بسرقة ثمار الزيتون في أراضي القرية تقدر مساحتها بحوالي 100 دونم إضافة الى تكسير أغصان بعض الأشجار.