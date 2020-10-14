قلقيلية: 22 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة منذ صباح اليوم





ووفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة على مدينة قلقيلية بواقع عشر إصابات، و"جيوس" بواقع ست إصابات، و"بيت أمين" بواقع ثلاث إصابات ،و"سنيريا، بواقع إصابتين، و"حبلة" بواقع إصابة واحدة.



وأعلنت المحافظة تعافي 36 حالة، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليبلغ مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 222 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية اليوم الأربعاء: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، لهذا اليوم بلغ 22 إصابة، وجميعها من المخالطين.