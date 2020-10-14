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الأردن: مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تمثل خرقاً للقانون الدولي

الأردن: مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تمثل خرقاً للقانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخطوة أحادية غير قانونية ومُدانة تقوّض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وشدد الفايز على ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية، سواء أكانت بناء أو توسعة أو مصادرة للأراضي، وفقا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التي تقوض جهود السلام وفرصه.

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