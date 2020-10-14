شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلدة عصيرة الشمالية

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلدة عصيرة الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم برئيس مجلس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين وعدد من أعضاء المجلس لبحث احتياجات المنطقة المائية، وآليات العمل التي تساهم في تحسين كميات المياه المخصصة وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة والإمكانيات المتاحة.

وتطرق اللقاء إلى طرح خيارات يمكن العمل عليها لتحسين كميات المياه من خلال مصادر مائية إضافية تتضمن العمل على تمديد خط ناقل ، للتمكن من توزيع المياه على أهالي البلدة بصورة منتظمة وعادلة. 

وكذلك الحاجة إلى مشروع لمعالجة المياه العادمة لحل الإشكاليات المتعلقة بتدفق مياه الصرف الصحي وانتشار الحفر الامتصاصية.

وفي هذا الجانب، أكد المهندس غنيم على حق حصول المواطن على مياه آمنة وسليمة، وهذا يتوجب دائما البحث عن حلول وامكانيات تساهم في توفير كميات المياه اللازمة، على ان يتم ذلك وفق الإجراءات والمواصفات الفنية ويعتمد على مصادر المياه الموافق عليها من قبل سلطة المياه والتي تكون مياهها آمنة، فالهدف هو سلامة المواطن والحرص على مصلحته اولا.

وأضاف: أن قطاع المياه ليس بالقطاع السهل وأن تأمين احتياجات التجمعات تتطلب العمل والتعاون بين مختلف الأطراف بما يضمن تحقيق المصلحة العامة، وهذا يعني التأكد من اتباع كافة الاجراءات التي تمنع التصرف بأي مصدر مائي دون الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص.

وفي هذا الإطار أوعز المهندس غنيم تعليماته للطواقم الفنية بدراسة الوضع الحالي للمنطقة والحلول التي من الممكن العمل على تنفيذها في الوقت الحالي للمساعدة في توفير كميات المياه اللازمة، وكذلك العمل على دراسة المخططات الفنية الخاصة بمشروع الصرف الصحي وتقييم الاحتياجات الفنية والمالية ليتم إدراجها ضمن المشاريع التطويرية.

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