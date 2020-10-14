دولي

إسرائيل: انخفاض ملحوظ يطرأ على عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

إسرائيل: انخفاض ملحوظ يطرأ على عدد الإصابات بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) أنه في أعقاب القيود التي فرضت على إسرائيل، بسبب (كورونا)، فإن الصورة الوبائية تحسنت بشكل ملحوظ.

وأضافت: أن نسبة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) انخفضت أمس من إجمالي الخاضعين للفحوصات إلى 5.4%.

وتشير بيانات أصدرتها وزارة الصحة صباح اليوم الأربعاء، الى تراجع عدد الحالات المرضية النشطة الى حوالي 48000 بعد ان سُجلت خلال 24 ساعة الماضية، 2255 إصابة جديدة فقط.

وتوصف حالة 808 مرضى بالخطيرة، ويخضع 240 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير، وتبلغ حصيلة الوفيات 2055، بعد أن توفي أمس 18.

ومن جهته، قال الوزير عن (أزرق أبيض)، يزهار شاي، العضو في (كابينت كورونا): إن بلورة استراتيجية الخروج من الاغلاق لم تنته بعد، وليس من الواضح كانت الدراسة ستستأنف في رياض الأطفال فقط او في الصفوف الدنيا أيضا. 

وفي مقابلة صحفية صباح اليوم أضاف ان المحلات التجارية التي لا تستقبل الجمهور يعاد افتتاحها أولا، ولكن ليس من المؤكد ان يحصل ذلك يوم الأحد المقبل.

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