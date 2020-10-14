العثور على جثة شاب داخل منزله بمدينة دورا.. والشرطة والنيابة تحققان
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة اليوم الأربعاء، إنه عثر على جثة شاب داخل منزله بمدينة دورا جنوب الخليل.
قالت الشرطة اليوم الأربعاء، إنه عثر على جثة شاب داخل منزله بمدينة دورا جنوب الخليل.
وأضافت أنها باشرت إجراءات البحث والتحري، فيما باشرت النيابة العامة اليوم إجراءات التحقيق حول ظروف وملابسات
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة يتعلق بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر (29 عاماً) داخل منزله بمدينة دورا، تحركت الشرطة إلى المنزل للوقوف على ملابسات الحادثة.
وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت بدورها للمكان وباشرت التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري وقررت النيابة التحفظ على الجثمان لحين احالته للطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة يتعلق بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر (29 عاماً) داخل منزله بمدينة دورا، تحركت الشرطة إلى المنزل للوقوف على ملابسات الحادثة.
وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت بدورها للمكان وباشرت التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري وقررت النيابة التحفظ على الجثمان لحين احالته للطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة.
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