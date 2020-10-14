الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بوفيات وإصابات (كورونا) منذ بدء الجائحة

سجل الأردن اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة يومية بوفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، منذ بدء الجائجة.





ووفق ما أعلنته وزارة الصحة في البلاد، فإنه تم تسجيل 32 وفاة، و2423 إصابة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.



ووصل العدد الإجمالي للإصابات، منذ بدء الجائحة في البلاد، إلى 30550.





رام الله - دنيا الوطن