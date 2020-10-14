شؤون فلسطينية

صور.. تدشين إحياء يوم البيئة العربي بإعادة إطلاق طيور جارحة للطبيعة ببيت لحم

صور.. تدشين إحياء يوم البيئة العربي بإعادة إطلاق طيور جارحة للطبيعة ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
دشن رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة المطران سني إبراهيم عازر إحياء يوم البيئة العربي بإعادة إطلاق طيور جارحة إلى الطبيعة، والإعلان عن مبادرة "ساعة تطوع لأجل فلسطين" في مقر مركز التعليم البيئي ببيت جالا.

وشارك المطران، ومدير عام محافظة بيت لحم، ومديرو مكتبي سلطة جودة البيئة في بيت لحموالخليل، ومدير مدرسة طاليثا قومي، ومعلمون وطلبة من "طاليثا قومي" في إطلاق طيور للطبيعة بعد استلامها من "جودة البيئة" وتأهيلها عدة أشهر منباحثي المركز، شملت بومة نسارية وفرخي صقر العوسق لتكون قادرة على التأقلم فيالطبيعة والحصول على غذائها بعد إطلاقها.

وقال عازر: إننا نعيد في يوم البيئة العربي إطلاق الطيور إلى الطبيعة، كانت تتعرض للصيد الجائر، ونحتاج  في هذا الوقت الصعب إلى الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها لأنها الأساس للصحة السليمة.

وأضاف: أن فيروس كورونا بات يهدد فلسطين وكل العالم تقريبًا، وهو يدعونا إلى أن نتعاون لنشر الوعي البيئي والصحي في مجتمعنا.

وأشاد بتعاون محافظة بيت لحم ومحافظها اللواء كامل حميد، وتوقيع مذكرة تفاهم في نيسان/إبريل 2019، وشكر "جودة البيئة" ورئيسها جميل المطور على الشراكة الممتدة منذ سنوات طويلة، والتي أثمرت اعتماد مجلس الوزراء عام 2015 عصفور الشمس الفلسطيني طائرًا وطنيًا و5 آذار يوم البيئة الفلسطيني، وتطرق إلى جهود شرطة السياحة والآثار، التي تبذل جهودًا كبيرة في حماية الطبيعة.

وجدد عازر الدعوة إلى المساهمة في مبادرة "ساعة تطوع لأجل فلسطين"، التي أطلقها أول أمس وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتشمل حملات نظافة، وزراعة، وتوعية، ومساندة لمزارعي الزيتون.

وأكد مدير عام محافظة بيت لحم فؤاد سالم، أن الشراكة بين المحافظة والكنيسة اللوثرية تهدف إلى المساهمة في نظافة البيئة، وحماية الطبيعة والتنوع الحيوي، وتأهيل الطيور.

وقال مدير "طاليتا قومي" ماتياس ولف، بأن علاقة المدرسة بالمركز وطيدة وأن الجهتين تعملان لإبقاء حرم المدرسة مكاناَ طبيعيًا بيئيًا ممتعًا للطلبة وللزائرين الذي يتمتعون براحة نفسية بفعل التنوع الحيوي فيه.

وأوضح مدير مكتب "جودة البيئة" في بيت لحم هاشم صلاح، أن الشراكة مع المركز في حماية الطبيعة والتنوع الحيوي مهمة، وتنعكس إيجابًا في نشر التوعية البيئية في المدارس والمجتمع.

فيما تحدث مدير "جودة البيئة" في الخليل بهجت جبارين، عن دور السلطة في ملاحقة المعتدين على التنوع الحيوي، وأهمية تطبيق القوانين، والصعوبات التي يفرضها الاحتلال، وخاصة في مناطق المسماة (ج).

وبيّن المدير التنفيذي للمركز، سيمون عوض أن المؤتمرات السنوية للتوعية والتعليم البيئي التي نظمها المركز منذ 10 سنوات، ساهمت في تفعيل قانون البيئة، وسرعت من تأسيس شرطة متخصصة تلاحق الاعتداءات على الطبيعة، والصيد الجائر والمتاجرة واحتجاز الطيور المهددة.

وذكر أن تكامل العلاقة بين "جودة البيئة" وشرطة السياحة والآثار التي تمارس مهامًا بيئية، والمركز أثمرت إعادة عشرات الطيور ومنها الحساسين إلى الطبيعة.

وأكدعوض أن استلام طائر الواق الصغير في يوم البيئة العربي، وتحجيله وإطلاقه إلى الطبيعة يشكل ممارسة عملية لوضع حد لما تتعرض له طيور فلسطين من صيد جائر، وتدمير للموائل، ومتاجرة مخالفة للقانون، واحتجاز بدعوى الزينة.

وأُطلق في نهاية الاحتفال طائر البومة وصقرين انتقلت الى البيئة بحرية، بعدما كانت محتجزة في أقفاض.


أخبار ذات صلة

مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون المعمرة غرب بيت لحم

مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون المعمرة غرب بيت لحم

قلقيلية: 22 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة منذ صباح اليوم

قلقيلية: 22 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة منذ صباح اليوم

سلفيت: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلدة عصيرة الشمالية

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلدة عصيرة الشمالية

العثور على جثة شاب داخل منزله بمدينة دورا.. والشرطة والنيابة تحققان

العثور على جثة شاب داخل منزله بمدينة دورا.. والشرطة والنيابة تحققان

فلسطين وسويسرا تبحثان آفاق التعاون بالمجال السياحي لما بعد جائحة (كورونا)

فلسطين وسويسرا تبحثان آفاق التعاون بالمجال السياحي لما بعد جائحة (كورونا)

&#34;الميزان&#34; يُقدم بلاغاً للنائب العام بشأن اختطاف ثلاثة مواطنين والاعتداء عليهم بخانيونس

"الميزان" يُقدم بلاغاً للنائب العام بشأن اختطاف ثلاثة مواطنين والاعتداء عليهم بخانيونس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قلقيلية: 22 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة منذ صباح اليوم

قلقيلية: 22 إصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة منذ صباح اليوم

سلفيت: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلدة عصيرة الشمالية

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلدة عصيرة الشمالية

العثور على جثة شاب داخل منزله بمدينة دورا.. والشرطة والنيابة تحققان

العثور على جثة شاب داخل منزله بمدينة دورا.. والشرطة والنيابة تحققان

صور.. تدشين إحياء يوم البيئة العربي بإعادة إطلاق طيور جارحة للطبيعة ببيت لحم

صور.. تدشين إحياء يوم البيئة العربي بإعادة إطلاق طيور جارحة للطبيعة ببيت لحم

فلسطين وسويسرا تبحثان آفاق التعاون بالمجال السياحي لما بعد جائحة (كورونا)

فلسطين وسويسرا تبحثان آفاق التعاون بالمجال السياحي لما بعد جائحة (كورونا)

&#34;التربية&#34; تعلن بدء استقبال الوثائق الجديدة لوظائف التعليم المهني

"التربية" تعلن بدء استقبال الوثائق الجديدة لوظائف التعليم المهني

منوعات

هل حرم ابن فضل شاكر والده من حضور حفل زفافه؟

هل حرم ابن فضل شاكر والده من حضور حفل زفافه؟

عمرو محمود ياسين يسترجع ذكرياته مع والده: وداعا إلى أن نلتقى

عمرو محمود ياسين يسترجع ذكرياته مع والده: وداعا إلى أن نلتقى

الجمهور يدافع عن لجين عمران في وجه مي العيدان لهذا السبب

الجمهور يدافع عن لجين عمران في وجه مي العيدان لهذا السبب

صورة نادرة من حفل زفاف أحمد زكي وهالة فؤاد بحضور عادل إمام

صورة نادرة من حفل زفاف أحمد زكي وهالة فؤاد بحضور عادل إمام

رد فعل جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس (كورونا)

رد فعل جورجينا بعد إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس (كورونا)

شمس الكويتية: &#34;لو وحدة تحرشت بزوجي او حبيبي انبسط&#34;

شمس الكويتية: "لو وحدة تحرشت بزوجي او حبيبي انبسط"

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

الموت يُغيب (فتى الشاشة الأول) محمود ياسين بعد صراع مع المرض

الموت يُغيب (فتى الشاشة الأول) محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عربي

السعودية: السماح بأداء العمرة والزيارة بنسبة 75% الأسبوع المقبل

السعودية: السماح بأداء العمرة والزيارة بنسبة 75% الأسبوع المقبل

الله أعطاني قوة ما حد بالعالم أخذها.. الكشف عن تفاصيل جديدة بجريمة الزرقاء بالأردن

الله أعطاني قوة ما حد بالعالم أخذها.. الكشف عن تفاصيل جديدة بجريمة الزرقاء بالأردن

وسط خلافات لبنانية.. مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم

وسط خلافات لبنانية.. مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم

شاهد: قوات الاحتلال تدمر موقعين تابعين للجيش السوري بالجولان قبل أسابيع

شاهد: قوات الاحتلال تدمر موقعين تابعين للجيش السوري بالجولان قبل أسابيع