يديعوت: الوحدات الاستيطانية الجديدة موزعة على عدة مستوطنات في الضفة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

صادق ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى في حكومة الاحتلال اليوم الأربعاء على بناء 2166 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.



وبحسب المصادر الإعلامية العبرية فإن المجلس سيعقد جلسة أخرى غدا الخميس ليستكمل الموافقة على إجمالي أكثر من 5000 وحدة.



وقبل أيام صادقت سلطات الاحتلال، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "تسور هداسا" المقامة على أراضي المواطنين في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.



وتشمل المصادقة بناء 500 وحدة استيطانية في مستعمرة "تسور هداسا" على حساب أراضي المواطنين في قرية وادي فوكين.



وحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن الوحدات الاستيطانية الجديدة موزعة على عدة مستوطنات من بينها " عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير".



كما سيتم بناء أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" القريبة من القدس المحتلة و 625 وحدة في مستوطنة "عالي".



فيما سيتم المصادقة على بناء 560 وحدة في مستوطنة "جيلو" في القدس المحتلة، 286 في مستوطنة "هار برخا"، و181 في مستوطنة "عيناف"، و120 في مستوطنة "كيدم".



ويستغل الاحتلال الوضع الراهن بفعل جائحة كورونا، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، في ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم اخطارات إخلاء وترحيل.



وبدأ الاحتلال تنفيذ سياسة بناء وتوسيع المستوطنات منذ عام 1967 ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن على الأراضي المسلوبة في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس.