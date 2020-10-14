شؤون فلسطينية

ملحم: لا عجز في التيار الكهربائي الشتاء المقبل

ملحم: لا عجز في التيار الكهربائي الشتاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، اليوم الأربعاء، إن تشغيل محطات التحويل الجديدة، سيساهم في سد العجز في التيار الكهربائي، خلال فصل الشتاء المقبل.

وأضاف ملحم، وفق ما نقلت وكالة (وفا)، أن تشغيل محطات التحويل في جنين ونابلس ورام الله، والخليل، سيسد العجز في التيار الكهربائي في هذه المحافظات، إضافة إلى أن محافظات أخرى ستستفيد منه بشكل غير مباشر كمدن طولكرم وبيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، ما ينهي معاناة استمرت لسنوات جراء عجز الطاقة.

وأوضح أن هذه المحطات لا تنتج التيار الكهربائي، لكنها تحول الطاقة من ضغط عالي إلى متوسط، ما يمكننا من الحصول على التيار الكهرباء بسعر منخفض وبكميات أكبر، إضافة إلى أنه سيجعل من السهل ربط هذا التيار بمحطة توليد فلسطينية وبناء مصادر طاقة وإنتاجها من مصادر فلسطينية سواء تقليدية أو متجددة.

وحول التعرفة الجديدة للكهرباء، قال ملحم: لم تحدد التعرفة الجديدة بعد، مؤكدا أن سعر التعرفة الجديدة سيشهد انخفاضا ينعكس إيجابيا على المواطنين.

وكانت سلطة الطاقة والموارد، قد بدأت عام 2010 ببناء أربع محطات تحويل وتم تشغيل أولها في منطقة الجلمة في جنين عام 2017، الى جانب تأسيس الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء عام 2013، وبناء محطات جديدة وتوسعة المحطات القائمة من أجل تحقيق شمولية وتكامل النظام الكهربائي.

وبين ملحم أن تشغيل محطة صرة مطلع الشهر الجاري، يعني التحول من الربط على الضغط العالي إلى المتوسط، ما يساهم في معالجة نقص القدرة الكهربائية في محافظة نابلس والاستغناء عن المولدات التي يستخدمها القطاع الصناعي لتلبية احتياجاته من الطاقة، والمساهمة جزئيا بمعالجة العجز الكهربائي في محافظة طولكرم، على أن يتم مستقبلا بناء خط واصل بين المحطة ومحافظة طولكرم لتلبية احتياجاتها من الكهرباء للخمس سنوات المقبلة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وحول الوضع الراهن للكهرباء، قال ملحم: إن المحافظات الشمالية تحتاج إلى 1000 ميغاواط، يتوفر منها من خلال  الربط مع الأردن 36 ميغاواط، وبعد الانتهاء من مشروع التوسعة وبناء خطوط تحويل في السويمة في الأردن، سيتم زيادة قدرتها لتصل إلى 80 ميغاواط، في حين أن 3% من حاجة هذه المحافظات توفرها مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدا أن سلطة الطاقة تسعى الى رفعها الى 20% مع حلول عام 2025.

وأضاف أن تشغيل محطة جنين التي تم تدشينها عام 2016 لانتاج 450 ميغاواط، والانتهاء من مشروع توسعة الربط مع الأردن ورفعه إلى 80 ميغاواط، ستكون سلطة الطاقة، قادرة على توفير 53% من احتياجنا.

وفي سياق تعزيز صمود المواطنين على أرضهم، قال ملحم: إن السلطة تقوم بتوفير خلايا الطاقة الشمسية لبعض القرى في المناطق المصنفة "ج"، خاصة في الأغوار، وأنه تم طرح العطاء لهذه الغاية بانتظار التوريد والتركيب.

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