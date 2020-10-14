ترامب: أنا محصن من (كورونا) وأريد تقبيل الرجال والنساء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه "محصن من فيروس (كورونا)، بعد إعلان طبيب البيت الأبيض سلبية نتائج المرشح الجمهوري للانتخابات".



وأوضح ترامب في تجمع انتخابي له بولاية فلوريدا الأمريكية ووسط حشد من مناصريه، "أشعر بالقوة.. سأقبل كل الحاضرين.. سأقبل الرجال والنساء الجميلات.. سأعطيك فقط قبلة كبيرة".



وأضاف: "يقولون لي أنك محصن.. لا أعرف إلى كم من الوقت.. البعض يقول مدى الحياة.. وآخرين يؤكدون لمدة أربعة أشهر فقط"، وفقا لموقع صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية.



وأعرب الرئيس الأمريكي عن رضاه التام عن جهود إدارته في مكافحة فيروس (كورونا)، كما انتقد الديمقراطيين لتبنيهم عمليات إغلاق الولايات كإجراء لوقف انتشار الفيروس.



وشدد ترامب، "لا يوجد بلد في العالم تمكن من التعافي من تبعات فيروس كورونا اقتصاديا وفي مجالات أخرى مثل أمريكا".



وأبان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، "أن عمليات الإغلاق تلحق ضررا هائلا بهذه الولايات التي يديرها الديمقراطيون".